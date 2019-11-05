Затяжний ремонт: шаховий клуб у Миколаєві залишили без приміщення [ Редактировать ]
Єдиний на Миколаївщині шаховий клуб уже понад рік без власного приміщення. Реставраційні роботи почалися, а ось коли завершаться - невідомо. Чому - знає Марина Михайловська.
Богдан - один з перспективних шахістів Миколаєва. Але вже тривалий час із заняттями - проблеми. Адже приміщення шахового клубу - на ремонті.
"Труднощі з'явилися, діставатися до шахового клубу мені було зручніше, ніж діставатися приватної шахової школи. У шаховому клубі набагато цікавіше грати і місця більше", - зазначив Богдан Біловіл, шахіст.
Донедавна в клубі займалося майже 400 шахістів. Тепер і тренерам, і вихованцям доводиться проситися до небайдужих колег. А календар змагань звіряють з роботою обласної ради, адже тепер турніри проводять у їхньому холі.
"Мізерна кількість дітей розпочали цього року займатися шахами. Якщо ми ще один рік пропустимо, то ми будемо тільки втрачати. І тоді говорити про спортивні здобутки, що ми мали - чемпіони Європи, світу. То ми про це можемо забути", - наголосив Дмитро Горощенко, віце-президент Федерації шахів у Миколаївській області.
Шаховий клуб розташований у самому центрі Миколаєва. Кілька років тому будівля почала розвалюватися. Торік фінанси на ремонт знайшли - 12 мільйонів гривень. Але вже за декілька місяців роботи призупинили.
"Перерва була тому, що кошти були виділені в кінці червня. Приблизно з початку липня почалися роботи. Будівельна компанія своїми силами невеликі роботи робила", - стверджує Ілля Лукін, начальник управління УКБ Миколаївської ОДА.
Усе планували закінчити вже в грудні. Проте, в зазначений термін не вкладаються. Як і в запланований кошторис.
"Фундамент был подкопан на глубине 6.5 м. Планируемый объем по смете и по проекту - был 208 кубов, по факту получилось 268. То есть, 60 кубов бетона, работа, материал. Это произошло увеличение за счет более глубокого залегания фундамента", - зазначив Олексій Чечелев, виконроб будівельної компанії.
Тож коли завершиться ремонт шахової школи - наразі невідомо. Як і не відомо - чи виділять додаткові кошти. Адже затримками і перевитратами зацікавилася поліція - і відкрила кримінальне провадження.
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