Возврат украинских кораблей: в России назвали "дерзкое" условие [ Редактировать ]
Россия озвучила условие возвращения кораблей Украине. Соответствующее заявление сделал член Совета Федерации от аннексированного Крыма Сергей Цеков, передает "ТАСС".
В России считают, что переговоры о возвращении захваченных Россией украинских кораблей можно вести, только в случае, если Украина публично признает свою провокацию в Керченском заливе.
Раньше мы писали о том, что в НАТО отказались от встречи с освобожденными украинскими морякам. А также в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".
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