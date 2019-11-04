В понедельник, 4 ноября, министр иностранных дел Вадим Пристайко во время брифинга заявил, что Россия требует согласовать документ, который будет итогом саммита "нормандской четверки", перед самой встречей лидеров Украины, России, Германии и Франции. Об этом пишет "РБК-Украина".

В частности, он подтвердил, что российская сторона выдвигает требования о подготовке документа.

В сентябре, когда мы договаривались, было всего два требования: "формула Штайнмайера" и разведение на трех участках. Мы завершаем сейчас третий участок, а российская сторона начинает говорить о документе, который стороны должны согласовать.

"Этого требования не было, хотя если это документ, который должен быть по результатам встречи, это можно подготовить. Мы готовы к этой встрече и надеемся, что если не будет обстрелов, начнем разведение в Петровском", - добавил Пристайко.

Раньше сообщалось о том, что Меркель сделала заявление касательно саммита "нормандской четверки". А в России назвали условия проведения саммита "нормандской четверки".\