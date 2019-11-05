В ночь на вторник, 5 ноября, на севере Италии в нежилой постройке прогремел взрыв. В результате происшествия погибли три сотрудника спасательных служб.

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"Около 2 часов ночи (3:00 по Киеву) в нежилой постройке прогремел взрыв. Три спасателя погибли, еще два и один карабинер получили травмы" - говорится в сообщении.

По предварительным данным, спасатели тушили в здании пожар, когда произошел взрыв. Причина происшествия выясняется.

Ранее сообщалось, что под Киевом вспыхнула ферма.