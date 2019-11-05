В Киеве произошло жуткое ДТП. Девушка вышла из такси и направилась через дорогу, где ее сбил автомобиль. Об этом сообщает Dtp.kiev.ua.

"Девушка вышла из такси и, решив, что все ей должны уступить дорогу, прокатилась на капоте. Предварительно перелом ноги и повреждена рука, увезла скорая помощь", - говорится в сообщении.

На видео видно, как девушка с пакетом в руках выходит из такси Uklon в неположенном месте и начинает переходить дорогу, тоже в неположенном месте.

Раньше сообщалось о том, что на трассе "Одесса-Киев" произошло смертельное ДТП. А также водитель "влетел" в остановку с людьми.