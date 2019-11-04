В понедельник, 4 ноября, в Киеве на проспекте Академика Палладина возле ТРЦ Lavina Mall произошло серьезное ДТП. В результате столкновения BMW X5 и Audi A4 погибли два человека. Об этом сообщает "Информатор".

Предварительно установлено, что Audi выехала на полосу встречного движения, где и произошло столкновение с BMW. Погибли два человека из Audi. Еще двоих доставили в больницу.

В BMW ехал мужчина и 8-летний ребенок. Их жизни ничего не угрожает. Выясняются все детали происшествия.

Ранее сообщалось, что на трассе "Одесса-Киев" произошло смертельное ДТП.