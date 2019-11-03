В воскресенье, 3 ноября, на трассе "Одесса-Киев" возле села Еремеивка в Одесской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения Chevrolet и Skoda погиб один человек.

"По предварительным данным, один человек погиб, еще двое - госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Все детали трагедии устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель задавил мать с ребенком.