На трассе "Одесса-Киев" произошло смертельное ДТП (фото) [ Редактировать ]
Фото: Нацполиция
В воскресенье, 3 ноября, на трассе "Одесса-Киев" возле села Еремеивка в Одесской области произошло смертельное ДТП. В результате столкновения Chevrolet и Skoda погиб один человек.
"По предварительным данным, один человек погиб, еще двое - госпитализированы в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.
Все детали трагедии устанавливаются.
Ранее сообщалось, что в Киеве водитель задавил мать с ребенком.
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