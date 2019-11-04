В Стамбуле (Турция) случилось жуткое ДТП. Так, в районе Бешикташ водитель городского автобуса врезался в остановку с пассажирами и напал с ножом на людей, которые пытались помешать ему сбежать. Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что в результате происшествия погиб один человек, еще 13 пострадали, среди них двое находятся в тяжелом состоянии. Также известно, что среди пострадавших были трое граждан Ирана и двое детей.

Турецкая полиция заявила, что 33-летнего водителя задержали после того, как он прыгнул в море, чтобы попытаться скрыться с места происшествия.

Пока неизвестно, умышленно ли водитель въехал в остановку. Полиция заявила, что начато расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель снес металлический забор, а также на трассе "Одесса-Киев" произошло смертельное ДТП.