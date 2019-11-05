Популярная российская телеведущая и актриса Анна Семенович удивила видео, на котором станцевала. Соответствующий ролик звезда опубликовала в Instagram.

"На работу, как на праздник, с праздником дорогие, кайфуйте от жизни и не грустите. Осень не повод для тоски, а повод выпить бокальчик винчика в теплой компании", - написала Семенович.

Однако подписчики жестко раскритиковали артистку: "Худеете всю жизнь", "Детей давно пора, а может быть и внуков, выращивать, а ты все скачешь".

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