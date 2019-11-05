"Худеете всю жизнь": Анну Семенович жестко раскритиковали за танцы [ Редактировать ]
Популярная российская телеведущая и актриса Анна Семенович удивила видео, на котором станцевала. Соответствующий ролик звезда опубликовала в Instagram.
"На работу, как на праздник, с праздником дорогие, кайфуйте от жизни и не грустите. Осень не повод для тоски, а повод выпить бокальчик винчика в теплой компании", - написала Семенович.
Однако подписчики жестко раскритиковали артистку: "Худеете всю жизнь", "Детей давно пора, а может быть и внуков, выращивать, а ты все скачешь".
На работу, как на праздник 🥳😂 С праздником дорогие, кайфуйте от жизни и не грустите ❤️ Осень не повод для тоски, а повод выпить бокальчик винчика в тёплой компании 😉 #праздник #анясеменович #певица #ведущая #красиваядевушка #сексибомбочка #позитивщики❤️❤️❤️
Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)
Ранее сообщалось, что 22-летняя возлюбленная Ди Каприо очаровала образом.
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