22-летняя возлюбленная Ди Каприо очаровала образом (фото) [ Редактировать ]
Популярная американская модель, актриса и возлюбленная легендарного актера Леонардо ДиКаприо Камила Морроне обворожила поклонников откровенным декольте в нежном платье.
Так, Камила появилась на премии LACMA Gala в Лос-Анджелесе в шелковом платье кремового цвета, которое дополнила лаконичными украшениями. Пользователи сети остались в восторге от нежного образа Морроне и отметили, что она будет самой красивой невестой.
Ранее сообщалось, что Ольга Бузова удивила откровенным декольте.
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