Популярная американская модель, актриса и возлюбленная легендарного актера Леонардо ДиКаприо Камила Морроне обворожила поклонников откровенным декольте в нежном платье.

Так, Камила появилась на премии LACMA Gala в Лос-Анджелесе в шелковом платье кремового цвета, которое дополнила лаконичными украшениями. Пользователи сети остались в восторге от нежного образа Морроне и отметили, что она будет самой красивой невестой.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова удивила откровенным декольте.