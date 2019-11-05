В Шевченковском районе столицы произошло жуткое ЧП. Отметим, 11-летнего ребенка нашли мертвым в ванной. Об этом сообщает "Обозреватель".



Ребенок отправился купаться, а спустя некоторое время родители нашли сына мертвым в ванной. Прибывшие на вызов около 22 часов медики "скорой помощи" зафиксировали смерть ребенка.

Точную причину назовет экспертиза, а предварительная - утопление. Отметим, что подобной опасности наиболее подвержены совсем маленькие дети.

Раньше сообщалось о том, что полтавчанин жестоко расправился с полугодовалым ребенком