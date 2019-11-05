Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк ошарашила поклонников новым фото. На снимке она позирует в интересном образе.

Читайте также Голливудский актер завел страницу в Instagram

Звезда опубликовала фото в Іnstagram, где она в очень ярком комбинезоне. Он был украшен блестками.

Ранее сообщалось о том, что Никитюк разозлила пользователей. А также Наташа Королева шокировала обращением к Зеленскому.