У знаменитого голливудского актера Мэттью МакКонахи появился аккаунт в Instagram. На его странице появилась первая запись в честь юбилея - 50 Дня рождения.

МакКонахи опубликовал небольшой ролик, в котором признался, что хочет, чтобы люди видели его.

Также он отметил, что это его первая попытка "поделиться собой и своими взглядами с миром". Также он признался, что нервничает по этому поводу.

За сутки на актера подписались 664 тысячи человек.

Ранее сообщалось, что Анну Семенович жестко раскритиковали за танцы.