Голливудский актер завел страницу в Instagram [ Редактировать ]
У знаменитого голливудского актера Мэттью МакКонахи появился аккаунт в Instagram. На его странице появилась первая запись в честь юбилея - 50 Дня рождения.
МакКонахи опубликовал небольшой ролик, в котором признался, что хочет, чтобы люди видели его.
Также он отметил, что это его первая попытка "поделиться собой и своими взглядами с миром". Также он признался, что нервничает по этому поводу.
За сутки на актера подписались 664 тысячи человек.
Публикация от Matthew McConaughey (@officiallymcconaughey)
Ранее сообщалось, что Анну Семенович жестко раскритиковали за танцы.
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