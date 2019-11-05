Администрация Трампа предлагала владельцу Firefly Полякову выкупить "Мотор Сич" - WSJ [ Редактировать ]
Администрация президента США Дональда Трампа и владелец Firefly Aerospace Макс Поляков обсуждали возможность выкупа им украинской компании "Мотор Сич". Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.
По информации издания, американские власти пытаются помешать Китаю завладеть "Мотор Сич", поэтому ищут компании и людей, которые могут выкупить предприятие.
Сообщается о как минимум двух потенциальных покупателях: основателе государственной службы безопасности Academi (ранее - Blackwater USA), неофициальном советнике президента Трампа Эрике Принсе и владельце американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace Максе Полякове.
Firefly Aerospace, которую финансирует инвестиционный фонд Noosphere Ventures, уже сотрудничает с NASA и ВВС США в области ракетных технологий. При этом сам Поляков сдержанно прокомментировал изданию, что "сейчас говорить о покупке акций "Мотор Сич" преждевременно".
Напомним, что в августе в Киев приезжал тогдашний советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он пробовал убедить президента Украины Владимира Зеленского приостановить покупку "Мотор Сич" группой компаний во главе с Пекинской Skyrizon Aviation, которая находится под контролем китайского бизнесмена Ван Цзина. Американская сторона предполагает, что после покупки "Мотор Сич" у китайцев могут оказаться украинские авиатехнологии. США также отмечают, что благодаря украинским двигателям китайцы смогут сделать собственное производство боевых вертолетов более эффективным и конкурентоспособным.
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