Администрация президента США Дональда Трампа и владелец Firefly Aerospace Макс Поляков обсуждали возможность выкупа им украинской компании "Мотор Сич". Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

По информации издания, американские власти пытаются помешать Китаю завладеть "Мотор Сич", поэтому ищут компании и людей, которые могут выкупить предприятие.

Сообщается о как минимум двух потенциальных покупателях: основателе государственной службы безопасности Academi (ранее - Blackwater USA), неофициальном советнике президента Трампа Эрике Принсе и владельце американской аэрокосмической компании Firefly Aerospace Максе Полякове.

Firefly Aerospace, которую финансирует инвестиционный фонд Noosphere Ventures, уже сотрудничает с NASA и ВВС США в области ракетных технологий. При этом сам Поляков сдержанно прокомментировал изданию, что "сейчас говорить о покупке акций "Мотор Сич" преждевременно".

Напомним, что в августе в Киев приезжал тогдашний советник президента Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. Он пробовал убедить президента Украины Владимира Зеленского приостановить покупку "Мотор Сич" группой компаний во главе с Пекинской Skyrizon Aviation, которая находится под контролем китайского бизнесмена Ван Цзина. Американская сторона предполагает, что после покупки "Мотор Сич" у китайцев могут оказаться украинские авиатехнологии. США также отмечают, что благодаря украинским двигателям китайцы смогут сделать собственное производство боевых вертолетов более эффективным и конкурентоспособным.