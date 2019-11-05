Бюджет-2020: в Раду внесли доработанный проект (документ) [ Редактировать ]
Во вторник, 5 ноября, в Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект "О Государственном бюджете Украины на 2020 год". Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.
Последний этап прохождения документа - передано на рассмотрение руководству. Инициатором проекта закона выступает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.
"Финансирования общего фонда государственного бюджета в 2020 году планируется за счет государственных заимствований в сумме 342 502,4 млн грн, в том числе внешних - 111 375,0 млн грн, внутренних - 231 127,4 гривен. Таким образом, внешние заимствования в 2020 году составят 32,5 процента от общего объема поступлений, а внутренние - 67,5 процента", - говорится в пояснительной записке.
Также отмечается, что в специальный фонд госбюджета предполагается привлечь средства от иностранных банков.
В специальный фонд государственного бюджета в 2020 году предполагается привлечь средства от иностранных банков, государств и международных финансовых организаций на финансирование проектов развития экономики и бюджетной сферы 22 662,0 млн гривен.
"Использование этих средств будет отражено в специальном фонде государственного бюджета в разрезе главных распорядителей - получателей таких кредитов. Объем платежей по погашению государственного долга на 2020 год прогнозируется в сумме 282 136,9 млн грн, в том числе погашение государственного внешнего долга - 120 274,6 млн грн, государственного внутреннего долга - 161 862,3 млн гривен. Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2020 год прогнозируется в объеме 141 473,1 млн гривен", - сказано в документе.
Напомним, в Раде внесли изменения в бюджет-2020. А Гончарук заявил о повышении зарплат.
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