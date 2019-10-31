Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019", передает "РБК-Украина".

За документ проголосовал 291 парламентарий.

Документом предусматривается дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.

Повышается денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах. Соответственно расходы на национальную безопасность и оборону будет повышен на 1,4 млрд грн.

Увеличено и финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 млн грн.

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Кроме того, планируется повысить финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (на 354,6 млн грн), что позволит своевременно и в полном объеме осуществлять доплату за работу в зоне отчуждения и выплаты ежегодного и дополнительного отпусков 22 тыс. человек. Также будет увеличено финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью (на 787 млн грн), чтобы улучшить обеспечение таких лиц техническими и другими средствами реабилитации.

Отметим также, по словам члена бюджетного комитета Леси Забуранной, которая презентовала документ ко второму чтению, законом нормируются зачисления в специальный фонд конфискованных средств, которые поступили в объеме 1 млрд 560,1 млн гривен по состоянию на 1 октября. По ее словам, Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение из этой суммы будет направлено 524 млн гривен, а Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривен по приоритетным направлениям развития дорог государственного значения.

Раньше сообщалось о том, что Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон. А также Сенцов сделал заявление о Зеленском.