Бюджет-2019: в Раде внесли изменения [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект "О внесении изменений в закон "О государственном бюджете Украины на 2019", передает "РБК-Украина".
За документ проголосовал 291 парламентарий.
Документом предусматривается дополнительное финансирование программы "Реструктуризация угольных шахт" в сумме 1 млрд гривен, что позволит обеспечить своевременную выплату заработной платы шахтерам и не допустить отключения шахт от электроснабжения.
Повышается денежное обеспечение военнослужащих Госпогранслужбы, Службы безопасности Украины, Национальной гвардии, Главного управления разведки Минобороны, Управления государственной охраны до уровня выплат в Вооруженных силах. Соответственно расходы на национальную безопасность и оборону будет повышен на 1,4 млрд грн.
Увеличено и финансирование резервного фонда, созданного для обеспечения государством ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, на 500 млн грн.
Кроме того, планируется повысить финансирование социальной защиты граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы (на 354,6 млн грн), что позволит своевременно и в полном объеме осуществлять доплату за работу в зоне отчуждения и выплаты ежегодного и дополнительного отпусков 22 тыс. человек. Также будет увеличено финансирование мероприятий по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью (на 787 млн грн), чтобы улучшить обеспечение таких лиц техническими и другими средствами реабилитации.
Отметим также, по словам члена бюджетного комитета Леси Забуранной, которая презентовала документ ко второму чтению, законом нормируются зачисления в специальный фонд конфискованных средств, которые поступили в объеме 1 млрд 560,1 млн гривен по состоянию на 1 октября. По ее словам, Министерству обороны на обустройство военных комиссариатов и их всестороннее обеспечение из этой суммы будет направлено 524 млн гривен, а Государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" - 1 млрд 36,1 млн гривен по приоритетным направлениям развития дорог государственного значения.
Раньше сообщалось о том, что Верховный суд призывает президента ветировать популярный закон. А также Сенцов сделал заявление о Зеленском.
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