Народный синоптик Наталья Диденко рассказала о том, как долго продлится теплая погода в Украине. Соответствующий пост она написала на своей странице в Facebook.

Так, в течение дня, 6 ноября, в большинстве областей - +15…+20 градусов, на юге до +22 градусов. Такое потепление является едва ли не аномальным для этого месяца. В западных областях ожидается +10…+16 градусов.

Ветер будет порывистый, на Левобережье даже с штормовыми порывами.

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Самую теплую погоду обещают в Крыму и в Одесской области - от +19 до +22 градусов. Холоднее всего будет на Львовщине и Волыни - +12…+14 градусов тепла.

Западную и северную часть страны омоют сильные дожди, а в восточных, центральных и южных областях будет сухо и тепло.

В Киеве будет +16…+18 градусов тепла. Диденко утверждает, что существенные осадки маловероятны, но парочка капель может упасть.

Прогноз погоды:

Ужгород - +13…+15

Львов - +12…+14

Ивано-Франковск - +16…+18

Тернополь - +15…+17

Черновцы - +17…+19

Хмельницкий - +17…+19

Луцк - +12…+14

Ривне - +12…+14

Житомир - +16…+18

Винница - +18…+20

Одесса - +20…+22

Николаев - +19…+21

Херсон - +18…+20

Симферополь - +19…+21

Кропивницкий - +17…+19

Черкассы - +17…+19

Чернигов - +17…+19

Сумы - +15… +17

Полтава - +16…+18

Днепр - +17…+19

Запорожье - +17…+19

Донецк - +15…+17

Луганск - +14…+16

Харьков - +15…+17

Киев - +17…+19

Ранее мы писали о том, что погода в Киеве установила температурный рекорд.