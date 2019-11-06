Аномалия обрушится на Украину: прогноз погоды на 6 ноября [ Редактировать ]
Народный синоптик Наталья Диденко рассказала о том, как долго продлится теплая погода в Украине. Соответствующий пост она написала на своей странице в Facebook.
Так, в течение дня, 6 ноября, в большинстве областей - +15…+20 градусов, на юге до +22 градусов. Такое потепление является едва ли не аномальным для этого месяца. В западных областях ожидается +10…+16 градусов.
Ветер будет порывистый, на Левобережье даже с штормовыми порывами.
Самую теплую погоду обещают в Крыму и в Одесской области - от +19 до +22 градусов. Холоднее всего будет на Львовщине и Волыни - +12…+14 градусов тепла.
Западную и северную часть страны омоют сильные дожди, а в восточных, центральных и южных областях будет сухо и тепло.
В Киеве будет +16…+18 градусов тепла. Диденко утверждает, что существенные осадки маловероятны, но парочка капель может упасть.
Прогноз погоды:
- Ужгород - +13…+15
- Львов - +12…+14
- Ивано-Франковск - +16…+18
- Тернополь - +15…+17
- Черновцы - +17…+19
- Хмельницкий - +17…+19
- Луцк - +12…+14
- Ривне - +12…+14
- Житомир - +16…+18
- Винница - +18…+20
- Одесса - +20…+22
- Николаев - +19…+21
- Херсон - +18…+20
- Симферополь - +19…+21
- Кропивницкий - +17…+19
- Черкассы - +17…+19
- Чернигов - +17…+19
- Сумы - +15… +17
- Полтава - +16…+18
- Днепр - +17…+19
- Запорожье - +17…+19
- Донецк - +15…+17
- Луганск - +14…+16
- Харьков - +15…+17
- Киев - +17…+19
Ранее мы писали о том, что погода в Киеве установила температурный рекорд.
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