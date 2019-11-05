В понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Ранее сообщалось, что во вторник, 5 ноября, в Украине температура воздуха будет достигать 19 градусов тепла. Ветер будет юго-западным, ночью на юго-востоке.