Погода в Киеве установила температурный рекорд [ Редактировать ]
В понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.
Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.
Ранее сообщалось, что во вторник, 5 ноября, в Украине температура воздуха будет достигать 19 градусов тепла. Ветер будет юго-западным, ночью на юго-востоке.
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