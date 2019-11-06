В среду, 6 ноября, в издании "Голос Украины" был опубликован закон президента Украины Владимира Зеленского о судебной реформе.

Документом регулируется деятельность ВККСУ и Высшего совета правосудия, в частности вводится новый порядок формирования квалифкомисии, согласно которому назначение на должности двенадцати членов комиссии будет осуществляться Высшим советом правосудия по результатам конкурса. Состав ВККСУ будет сокращен с 16 до 12 членов. При этом сумма вознаграждения членам ВККС устанавливается на уровне должностного оклада судьи высшего специализированного суда.

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В законе прописано также сокращение состава Верховного суда с 200 до 100 человек. При этом базовый оклад судей этого суда уменьшен с 75 до 55 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц (таким образом вместо 144 тыс. 75 гривен установлена сумма в размере 105 тыс. 655 гривен).

Стоит также отметить, предусматривается создание нового органа - Комиссии по вопросам добросовестности и этики. Она создается при Высшем совете правосудия и состоит из трех представителей совета, а также трех международных экспертов (при этом участие международных экспертов в этой комиссии прекращается через 6 лет с момента вступления в силу этого закона).

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