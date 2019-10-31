В Киеве на улице Вадима Гетьмана случился жуткий инцидент. Так, во время застолья между знакомыми произошел конфликт, в ходе которого один из мужчин получил ножевое ранение. Пострадавшего обнаружили в подъезде жилого дома в луже крови, передает пресс-служба полиции Киева.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили 34-летнего жителя Киева с ножевым ранением живота. Пострадавшего госпитализировали. Врачи сообщили, что у мужчины проникающее ранение брюшной полости.

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Сотрудники полиции сообщили, что потерпевший вместе с другом и его сожительницей выпивали в квартире. Между мужчинами возник конфликт, поскольку нападавший решил, что товарищ ухаживает за его женщиной. Во время спора злоумышленник схватил нож, ударил знакомого в живот и ушел из дома.

С места происшествия изъяли нож и направили на проведение соответствующей экспертизы. Правоохранители установили местонахождение правонарушителя и задержали его. Известно, что фигурант ранее судимый за убийство. По данному факту начали уголовное производство по части 1 статьи 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что под Одессой зверски убили мужчину, а также мужчина устроил поножовщину в ТЦ.