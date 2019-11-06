Оперативники Управления внутренней безопасности Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили сотрудников СБУ, которые незаконно прослушивали абонентов и сбывали полученной информации. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники искали клиентов и предоставляли "услуги".

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"Стоимость прослушивания одного абонентского номера на два месяца составляла 9 ты. долларов. Досудебное следствие устанавливает точное количество абонентов, пострадавших от действий фигурантов дела", - сообщили в СБУ.

Ранее сообщалось о том, что в Херсоне задержали опасного преступника.