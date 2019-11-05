Курс валют на 6 ноября [ Редактировать ]
Национальный банк Украины установил курс валют на среду, 6 ноября. По сравнению с показателями во вторник, 5 ноября, гривна значительно окрепла в своих позициях. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
- 100 долларов США - 2471,9467 гривны
- 100 евро - 2746,0856 гривен
Таким образом, доллар стал дешевле на 8 копеек. При этом евро понизился в цене на 20 копеек.
Раньше сообщалось о том, что на днях курс доллара упал до нового минимума.
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