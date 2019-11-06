Кабинет министров Украины принял решение о создании национальную комиссию по стандартам государственного языка. Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

Известно, что комиссия будет проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства.

"6 ноября Кабинет министров на своем заседании создал национальную комиссию по стандартам государственного языка, которая также будет проверять уровень владения государственным языком для получения гражданства Украины или занятия определенных законом должностей", - говориться в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Кабмине приняли ряд кадровых решений. А также Кабмин назначил пятерых глав ОГА.