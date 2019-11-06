В Кабмине приняли ряд кадровых решений [ Редактировать ]
В среду, 6 ноября, Кабинет министров Украины утвердил ряд назначений в министерствах и госпредприятиях. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко в Facebook.
Изменения коснулись постов в Министерстве юстиций, Национальном агентстве по вопросам государственной службы, Госслужбе геологии, предприятии "Энергосталь" и "Морском торговом порту Черноморск":
- Василик Виталий Валентинович - замминистра в Министерстве Юстиции.
- Стародубцев Александр Евгеньевич - глава Национального агентства по вопросам государственной службы.
- Опимах Роман Евгеньевич - глава государственной службы геологии и недр.
"Опимах был внештатным советником министров энергетики Продана и Демчишина, а до назначения был исполнительным директором Ассоциации газодобывающих компаний Украины. В данную ассоциацию входит компания Burisma, из-за которой и развернулся весь скандал с Байденом, Трампом и Зеленским в США", - написал депутат.
- Балабай Василий Николаевич - исполняющий обязанности генерального директора, государственного предприятия "Украинский научно-технический центр металлургической промышленности" "Энергосталь".
- Попов Александр Николаевич - исполняющий обязанности директора, государственного предприятия "Морской торговый порт Черноморск".
Ранее сообщалось, что Зеленский представил губернатора Тернопольской области. Также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.
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