Известная артистка Наташа Королева шокировала поклонников историей из жизни. Об этом она популярному You-Tube-блогеру.

В 2015 году была ситуация, когда в сеть слили интимные фото артистки и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана).

По словам певицы, у ее мужа украли телефон и требовали за эти фото огромную сумму - 100 тысяч долларов.

"Было две волны этой истории. Первая волна, когда украли телефон и начали нас шантажировать. По почте начали приходить письма", - говорит Королева.

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После этого был момент, когда Королеву хотели лишить звания заслуженной артистки России.

"А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок - он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили. Я очень тяжело это пережила", - пожаловалась она.

Певица отметила, что тогда была на третьем месяце беременности. И после этого она больше не смогла забеременеть.

Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.