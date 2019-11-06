"Я потеряла ребенка": Наташа Королева сделала сенсационное заявление [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева шокировала поклонников историей из жизни. Об этом она популярному You-Tube-блогеру.
В 2015 году была ситуация, когда в сеть слили интимные фото артистки и ее мужа Сергея Глушко (Тарзана).
По словам певицы, у ее мужа украли телефон и требовали за эти фото огромную сумму - 100 тысяч долларов.
"Было две волны этой истории. Первая волна, когда украли телефон и начали нас шантажировать. По почте начали приходить письма", - говорит Королева.
После этого был момент, когда Королеву хотели лишить звания заслуженной артистки России.
"А в это время я нахожусь в положении. И тот нерожденный ребенок - он на совести вот этого человека, тех людей, которые это заварили. Я очень тяжело это пережила", - пожаловалась она.
Певица отметила, что тогда была на третьем месяце беременности. И после этого она больше не смогла забеременеть.
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.
А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.
А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.
Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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