Муж Наташи Королевой на четвереньках поверг в шок поклонников [ Редактировать ]
Супруг известной артистки Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко (более известен под псевдонимом Тарзан) шокировал пользователей сети новой публикацией. Соответствующая публикация была опубликована в популярной социальной сети Instagram.
На фото Тарзан в позе собаки резко двигается.
Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева шокировала давним видео с Аллегровой и Киркоровым. А также Наташу Королеву заподозрили в алкоголизме.
А муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь.
А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами.
Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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