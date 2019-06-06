Недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко (более известного под псевдонимом Тарзан), которые делали совместные фотографии со своими кумирами, сообщает versiya.info.

Опубликованные фото подписчиков с Тарзаном напугали общественность из-за исхудавшего лица Сергея, где отчетливо видны большие синяки под уставшими глазами.

Некоторые пользователи под такими фотографиями предположили, что все дело в нагруженном графике шоумена, а также брак с Натальей и нездоровый образ жизни. Пара часто, не стесняясь, публикует видео и фотографии с вечеринок, где они активно пьют алкоголь.

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Идеал для многих женщин больше не похож на себя. Нельзя отрицать, что брак с певицей вызывает стресс у Сергея из-за ссор и скандалов, что доводит его до изнурения.

"Бывает, мы с мужем ссоримся. Все же работа у нас напряженная, нервная. Иногда не получается оставить весь негатив на пороге, и ты несешь его в дом", - заявляла Королева в одном из интервью, где обсуждалась их семейная жизнь.

Раньше сообщалось о том, что Наташа Королева кардинально сменила имидж. А также Тарзан сделал откровенное признание Королевой