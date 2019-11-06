У Гонконгу люди у масках вийшли на мітинг за демократію та розтрощили ресторан [ Редактировать ]
У масках сьогодні вийшли на протест жителі Гонконгу. У такий символічний спосіб вони відзначили місяць відтоді, як влада заборонила закривати обличчя учасникам масових зборів.
Люди у білих масках Анонімуса вигукували гасла проти поліції та вимагали демократичних реформ. Згодом сконструювали барикаду й розтрощили ресторан.
"Я виходжу на вулицю, щоб сказати урядові та людям, що у нас досі є п'ять вимог. Сьогоднішній флеш-моб - це наша спроба дещо змінити форму протесту".
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