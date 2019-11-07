Украинцев атакует грипп. По данным Министерства здравоохранения, в течение недели вирус подхватили более 150 тысяч человек, передает "Обозреватель".

Также известно, что с начала 2019 года 5 человек скончались от гриппа. А медики уже спрогнозировали, что в этом сезоне будет две волны эпидемии - в начале зимы и в конце января, при этом атаковать будут вирусы-мутанты.

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В этом сезоне в Украину, по мнению врачей, могут прийти штаммы А Brisbane (Н1N1) и Kansas (Н3N2). Причем опасны они тем, что за последнее время сильно мутировали, поэтому у нас нет к ним иммунитета.



Эти штаммы гриппа опасны тем, что дают осложнения в виде пневмонии и способны привести к летальному исходу.

Раньше сообщалось о том, что новый вирус гриппа идет в Украину. А также простуду нельзя переносить "на ногах".