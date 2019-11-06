Украинцев все чаще "атакует" грипп. Однако порой бывает трудно подобрать для себя правильный рацион, чтобы обеспечить защиту от болезни. Врач-эксперт по общественному здоровью Отто Стойка рассказал, что для того, чтобы поддержать общий иммунитет, необходимо правильно питаться и соблюдать режим сна.

По словам врача, отельный продукт не может предотвратить заболевание или вовсе вылечить. Но только здоровое питание может повлиять на организм.

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Рекомендуется питаться по принципу тарелки здорового питания, где половина продуктов - это овощи, фрукты и ягоды (в ягодах много полезных микроэлементов, витаминов, антиоксидантов).

Зимой лучше употреблять горячие напитки, ведь горячий чай или кофе активизируют обмен веществ и не дают замерзнуть. Как не дают замерзнуть и острые специи.

"Важна влажность воздуха, ведь если слизистая оболочка сухая, то на нее вирус "садится" и размножается быстрее. Отопление дает сухость воздуха, курение также высушивает - это дополнительный фактор риска повреждения слизистой оболочки", - рассказал врач.

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