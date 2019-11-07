В Киеве с вокзала экстренно эвакуируют людей [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, в Киеве "заминировали" Центральный железнодорожный вокзал. Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
На данный момент из помещения вокзала эвакуируют всех работников и пассажиров, после чего начнется проверка помещений взрывотехников и кинологов.
Раньше сообщалось о том, что в киевском метро искали взрывчатку. А также метро столицы меняет график работы.
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