Во вторник, 5 ноября, в Киеве в связи с сообщением о минировании перекрыли станции метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.

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"Станции "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.

Правоохранители ищут взрывчатку на станциях.

Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали ж/д вокзал.