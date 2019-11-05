В Киеве "заминировали" метро [ Редактировать ]
Во вторник, 5 ноября, в Киеве в связи с сообщением о минировании перекрыли станции метро "Майдан Независимости" и "Дворец спорта". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена.
"Станции "Майдан Независимости", "Дворец спорта" и соответствующие пересадки закрыты. Поступил анонимный звонок о минировании", - говорится в сообщении.
Правоохранители ищут взрывчатку на станциях.
Ранее сообщалось, что в Киеве заминировали ж/д вокзал.
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