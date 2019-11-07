"Еще и губы хочу сделать": Анна Седокова взбудоражила пикантным фото [ Редактировать ]
Популярная певица Анна Седокова поделилась с поклонниками новым фото. На опубликованном в Instagram кадре звезда позирует лежа в кровати.
Менее чем за два часа публикация набрала 47 тысяч отметок "нравится".
Седокова также призналась, что планирует "сделать" губы. Поклонники восторженно прокомментировали фото артистки: "Ну как можно быть такой невероятной?!","Идеальная!", "Шик, блеск, красота".
Ранее сообщалось, что Анна Седокова поделилась с подписчиками фото с возлюбленным.
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