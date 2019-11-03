"Небеса наградили меня": Анна Седокова показала возлюбленного (фото) [ Редактировать ]
Популярная певица, экс-участница группы "ВИА-Гра", Анна Седокова поделилась с подписчиками фото с возлюбленным. Соответствующий кадр звезда опубликовала в Instagram.
"Теперь, я знаю, что по настоящему важно и что значит быть для кого-то по настоящему важным. Я каждый день молю Бога дать нам силы. Быть мудрее, быть терпеливее, не обращать внимание на то, что на самом деле совсем не нужно. Дать мне силы не облажаться и не испортить это чудо. Устоять против бурь и ветров перемен", - написала Седокова.
Также артистка сделала откровенное признание: "Я все знаю про себя. Знаю, что моя жизнь не образец , который можно показывать детям, но, наверное, я все же сделала что то хорошее, ведь небеса наградили меня тобой. Ты человек, который сделал меня лучше. Ты - мой воздух , мое дыхание и моя гордость. Я всегда рядом. Ты мой инопланетянин".
Ранее сообщалось, что Анна Семенович взбудоражила фанатов фото.
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