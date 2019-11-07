Порожня ГТС. Україна готова до припинення транзиту газу з 1 січня 2020 року. Про це напередодні заявив міністр енергетики Олексій Оржель. І додав, що у сховища закачали рекордний обсяг палива.

Однак відсутність транзиту боляче вдарить по бюджету, заявляє голова конфедерації профспілок Сергій Каплін. Це мінус 75 млрд гривень. Тобто майже всі видатки Пенсійного фонду або бюджети п'яти-шести областей країни. Тож комунальні тарифи зростатимуть, прогнозує політик. Тому профспілки вимагають перегляду держбюджету.

"Я вважаю якщо ми не домовимося із російською федерацією про впорядкування економічних відносин не підпишемо до 1 січня контракт нас чекають надзвичайно серйозні випробування. Україна може повторити долю Аргентини, Чілі країни, яка пережила фундаментальний дефолт. Потрібно підвищувати розмір збору з єдиного соціального внеску для тих, хто має надзвичайно велику зарплату, це керівники Нафтогазу, Укрпошти, Укрзалізниці, підвищувати ставки, робити їх прогресивними з податку доходу фізичних осіб, як це у Європі , чим більше ти заробляєш, тим більше ти сплачуєш податків", - говорить Сергій Каплін, голова Конфедерації профспілок України.