Церковний пікет. У Чернівцях віряни Української православної церкви прийшли до Головного управління поліції через масові захоплення їхніх храмів. Як відбувалася зустріч - бачили наші журналісти.

Протистояння між релігійними громадами на БуковИні тривають уже більше ніж півроку. Тоді частина громад вимагала перереєстрації - із української православної церкви на православну церкву України. Храми штурмували й навіть брали в облогу.

"Ці рейдерські захоплення, вони мають, носять системний характер, ми просто обурені, нота протесту зашкальна. Чому правоохоронці в свою чергу взагалі настільки бездієво реагують на ситуацію? Фактично заручниками в цих, скажімо, свавіллях лишаються віряни української православної церкви. Вимагаємо негайно притягти до відповідальності всіх винних і, в рамках чинного законодавства, покарати. Це наша позиція", - говорить Руслан Лінда, координатор ГО "Вільний вибір громади".

Загострився конфлікт минулого тижня. У селі Михальча група невідомих, близько восьмої години вечора вдерлася до Свято-Успенського храму. Двері вибивали тараном.

"На крики й галас збіглися місцеві. Марія Штефюк була серед тих, хто боронив храм".

"Мені 60 років, я ще в житті не бачила такого страху, як вони ці двері брали. Були їхні 5 капеланів, я просила, я благала, я плакала - щоб вони забрали людей, що таким чином в храм не заходиться", - говорить Марія Штефюк, жителька села Михальча.

Разом із чужими капеланами натовп людей увійшов у церкву. Почали правити службу. На вимоги парафіян залишити храм - не реагували. Обидві сторони вдалося заспокоїти - правоохоронцям. За фактом розпочали кримінальне провадження, однак винних досі не покарали. Аби відновити справедливість, віряни прийшли до Головного управління поліції - із собою принесли пошкоджені двері.

"Релігійна громада ПЦУ новостворена говорить, що ми виламали двері. Такого не може бути! Ми маємо ключ, ми дочекаємося суду, дочекаємося рішення суду і по закону європейської держави - щоби це питання церковне вирішилося в нас у суді", - говорить Протоієрей Сергій Цуркан, настоятель Свято-Успенського храму села Михальча.

Підтримати вірян приїхали люди і священнослужителі з інших сіл. Там подібна ситуація із захопленням храмів.

"Нам погрожують - і що ви нам зробите. Типу, у нас все куплено. Ми нек боїмося нікого. Тому ми прийшли сьогодні, щоби влада, правоохоронні органи до нас дослухалися", - говорить Протоієрей Василь Гуцуляк, настоятель Свято-Михайлівського храму села Стара Жадова.

До людей виходить керівництво поліції - запрошують на переговори. Начальник поліції Анатолій Дмитрієв пояснює: правоохоронці забезпечують порядок біля храмів, несуть цілодобове чергування, щоб уникнути можливих сутичок. А от вирішувати конфлікт мають органи влади.

"Сьогодні я черговий раз підписав листи і до ОДА, і до СБУ, і до прокурора - для того, щоб ми проводили не тільки в мене в кабінеті. Від мене не залежить багато чого. Щоб всі керівники усіх сторін, єпархій однієї і другої сіли і вирішили це питання", - говорить Анатолій Дмитрієв, начальник ГУ Національної поліції в Чернівецькій області.

Коли саме відбудеться зустріч - наразі невідомо. Віряни погодилися зачекати.

"Зараз ми маємо таке щастя, що, хоча б, не проводяться так звані збори, які б переводили громаду з однієї юрисдикції в іншу. Але ми заявили, що, якщо поліція не почне якусь свою активнішу діяльність по відношенню до наших віруючих, то ми змушені будемо знову прийти в ще більшій кількості", - говорить Архімандрит Микита, секретар Чернівецької Буковинської Єпархії Української православної церкви.