В пятницу, 8 ноября, президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью на Киевском международном экономическом форуме.

В частности, он назвал необходимые для развития Украины факторы:

равные правила игры для всех,

очистка судебной системы,

преодоление коррупции,

диджитализация,

реформа образования,

жизненно важные для экономики законы.

"Люди - наш самый большой капитал. Это то, чем мы гордимся и дает нам конкурентное преимущество. Ведь современное глобальная экономика фактически является экономикой талантов", - сказал президент.

Читайте также Зеленский назначил главу СБУ Крыма

Он призвал инвестировать в украинскую молодежь, стартапы, малый и средний бизнес.

И помните: сегодня Украина - это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом в центре Европы.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.