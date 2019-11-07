Зеленский анонсировал увольнения в Кабмине [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский сообщил, что до конца 2019 года c некоторыми членами Кабинета министров могут попрощаться. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Зе!Президент".
Так, по заявлению президента , правительство могут покинуть те, кто не справится.
Украинский лидер подчеркнул, что такого молодого Кабмина в стране еще никогда не было.
"Тоже здесь есть плюсы и минусы: нет коррумпированного опыта, и это большой плюс. Если мы сказали, что будет полная перезагрузка - да, это риск, но это большой плюс. Если они не справятся - тоже, ждем до конца этого года - кто не сможет - с тем будем прощаться", - сказал он.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский назначил еще одного советника. А также Зеленский назначил нового главу Черкасской ОГА.
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