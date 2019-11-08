В Днепре возле школы водитель "влетел" в ребенка [ Редактировать ]
В пятницу, 8 ноября, в Днепре на улице Строителей напротив школы случилось ДТП. Известно, что Daewoo Lanos сбил школьника, который переходил дорогу по пешеходному переходу. С места аварии мальчика госпитализировали, передает "Информатор".
По предварительной информации от очевидцев происшествия, Daewoo ехал по Строителей в сторону проспекта Богдана Хмельницкого. Поток автомобилей остановился, чтобы пропустить пешеходов, однако водитель автомобиля решил объехать "тянучку" по встречной полосе, в результате чего наехал на ребенка, который переходил дорогу.
От удара мальчика буквально отбросило в сторону. На помощь ему сразу же бросились прохожие. И пока одни вызывали наряд полиции и "скорую", другие пытались не дать водителю Daewoo уехать с места аварии. Со слов свидетелей, мужчина изначально хотел посадить ребенка в салон и отвезти его якобы в медучреждение сам, но когда понял, что сделать это не получится, попытался скрыться.
По неофициальной информации, мужчина лишен права управлять транспортным средством. Так ли это - разберется следователь. Из травм у потерпевшего ребенка - перелом носа, ушибы и ссадины.
Ранее сообщалось, что под Львовом произошло смертельное ДТП.
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