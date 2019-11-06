Под Донецком в серьезном ДТП пострадали дети [ Редактировать ]
В Донецкой области на автодороге вблизи Курахово случилось ДТП. В результате столкновения легкового и грузового автомобилей травмировались пять человек, среди которых дети в возрасте трех и восьми лет. Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в области.
Происшествие случилось с участием легкового автомобиля Mazda-6 и тягача MAN. Водитель автомобиля Mazda выехал на встречную полосу и столкнулся с тягачом. В результате аварии травмировались водитель и четверо пассажиров легковушки, среди которых 3-летняя девочка и 8-летний мальчик. Травмированные госпитализированы.
По предварительным данным, 40-летний житель Павлограда, который находился за рулем легковушки, не предоставил преимущество во встречном движении, выехал на узкий участок дороги и врезался в тягач, который двигался во встречном направлении.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Марьинского отделения полиции.
Решается вопрос о внесении в ЕРДР уголовного производства по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
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