В Украину движутся туманы. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Украине.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, 9 ноября ночью и утром в Карпатах, южных и восточных областях туман, видимость 200-500 м (II уровень опасности)", - говориться в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали резкой сменой прогноза погоды. А также смотрите, когда украинцам ждать похолодания.