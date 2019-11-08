Украина погрязнет в туманах [ Редактировать ]
Туман / Фото: "Новости Мелитополя"
В Украину движутся туманы. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций в Украине.
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"По прогнозам Укргидрометцентра, 9 ноября ночью и утром в Карпатах, южных и восточных областях туман, видимость 200-500 м (II уровень опасности)", - говориться в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что синоптики шокировали резкой сменой прогноза погоды. А также смотрите, когда украинцам ждать похолодания.
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