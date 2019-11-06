Прогноз погоды: когда украинцам ждать похолодания [ Редактировать ]
В четверг, 7 ноября, в ряде областей Украины ожидается похолодание. Об этом в Facebook сообщила известный синоптик Наталья Диденко.
Синоптик добавила, что завтра в Украине ожидается теплая и ветреная погода.
"С ночи до ночи будут проходить периодические дожди: сначала - ночью и утром в западных и северных областях, дальше - до нашего востока. Днем дожди наиболее вероятные вдоль полосы Сумы - Полтава - Херсон, осадки будут колебаться слева и справа от этого участка. Также днем дожди пройдут в Закарпатье. На остальной территории Украины - без существенных осадков", - рассказала Диденко.
Температура воздуха в большинстве областей страны будет колебаться на уровне +14…+20 ºC, на западе и востоке +11…+16 ºC, сообщила она.
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