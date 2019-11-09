В Кропивницком случилось жуткое ДТП. Сотрудник полиции совершил наезд на пешехода, от полученных травм мужчина умер. Об этом сообщает пресс-службу Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, полицейский, находясь за рулем собственного автомобиля марки Opel Astra, на одной из улиц города Кропивницкого совершил наезд на пешехода. Пострадавший от полученных травм скончался в больнице. Сейчас решается вопрос о сообщение полицейскому о подозрении", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство в отношении нарушения части 2 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины, полицейскому грозит лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

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