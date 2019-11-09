В пятницу, 8 ноября, в центре Днепра на проспекте Яворницкого случилось ДТП. Так, известно, что автомобиль Daewoo сбил пешехода, который переходил дорогу. Мужчина получил травму головы, медики немедленно госпитализировали его, передает "Информатор".

По предварительной информации, пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

Камеры зафиксировали, что автомобиль Daewoo пересекал проспект Дмитрия Яворницкого и ехал в крайнем правом ряду. Тем временем пешеход выбежал на проезжую часть и угодил под колеса авто.

Очевидцы аварии сразу вызвали на место скорую и полицию. Причины аварии предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее сообщалось, что во Львове водитель задавил мужчину на переходе, а также в Киеве пьяная женщина устроила ДТП.