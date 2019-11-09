В субботу, 9 ноября, в Киевской области в Обуховском районе случилось ДТП. В Козине BMW на скорости вылетел на встречную полосу, где протаранил четыре автомобиля. Один из них упал в кювете и начал гореть, передает "Информатор".

По предварительной информации, водитель BMW двигался из Киева на большой скорости и за перекрестком на Козин его вынесло на встречную полосу. Там он задел три машины и влетел в лоб Hyundai, который от удара перевернулся в кювет и начал гореть.

В Hyundai находились три человека. Водители потушили автомобиль и достали одну женщину. Еще одну пассажирку и водителя извлекли спасатели. Мужчину откачали на месте, всех пострадавших доставили в больницу. Водитель BMW также получил травмы конечностей и уехал в машине скорой помощи. Детали аварии установит следствие.

Ранее сообщалось, что под Запорожьем случилась жуткая авария, а также во Львове водитель задавил мужчину на переходе.