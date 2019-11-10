В понедельник, 11 ноября, в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Поэтому держите себя и друг друга в осенний здоровой гармонии, потому что эти скачки влажности, давления, ветра и температуры могут сбить с толку", - написала Диденко.

По словам синоптика, в Украине похолодает ненадолго.

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о надвигающейся опасности.