В Украине резко похолодает: синоптики ошарашили прогнозом [ Редактировать ]
Фото: unsplash.com
В понедельник, 11 ноября, в Украине ожидается похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"Поэтому держите себя и друг друга в осенний здоровой гармонии, потому что эти скачки влажности, давления, ветра и температуры могут сбить с толку", - написала Диденко.
По словам синоптика, в Украине похолодает ненадолго.
Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о надвигающейся опасности.
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