10 ноября на съезде партии "Слуга народа", председатель фракции Давид Арахамия показал переписку с автором телеграмм-канала "Джокер".

"Привет, прочел твое интервью, где ты правду говоришь или придумываешь, что джокер требовал два биткоина. Это не так, это фейк. Мне от вас ничего не нужно, мне нужно, чтобы вы навели порядок и не подставляли президента и депутатов идиотами. Если вымагают деньги от имени Джокера - шли их", - прочитал Арахамия.

На что Арахамия ответил: "Привет. Я так и думал, я его попросил в твоём канале опубликовать проверочное слово и он спрыгнул. Спасибо, что работаешь над очищением наших рядов".

"Я просто жду, когда вы приведете в чувство депутатов и переключусь на других депутатов. С Шарием и русскими связи нет", - приводит часть переписки Арахамия.

Ранее сообщалось о том, что на съезде президентской партии выбрали главу "Слуги народа".