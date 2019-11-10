Кандидатом на пост главы партии "Слуга народа" является Александр Корниенко. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.

Также он напомнил, что главная задача съезда - это выбрать новую главу партии Слуга народа, ведь Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду.

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"У нас там нет никаких сюрпризов, более или менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко, я думаю все его поддержат. Он уже фактически и занимается последние три месяца", - сообщил Арахамия.