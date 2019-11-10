Кто возглавит партию "Слуга народа": Арахамия назвал имя [ Редактировать ]
Кандидатом на пост главы партии "Слуга народа" является Александр Корниенко. Об этом заявил председатель фракции Давид Арахамия.
Также он напомнил, что главная задача съезда - это выбрать новую главу партии Слуга народа, ведь Дмитрий Разумков возглавляет Верховную Раду.
"У нас там нет никаких сюрпризов, более или менее есть безальтернативный кандидат Александр Корниенко, я думаю все его поддержат. Он уже фактически и занимается последние три месяца", - сообщил Арахамия.
Ранее сообщалось, что Зеленский встретился с представителями ОБСЕ.
по теме
Акції протесту та мітинги: Верещук розповіла про "вуличну політику"
Депутат від "Слуги народу" та представник уряду у Верховній Раді Ірина Верещук висловилась щодо "вуличної політики"
"Готовься к похоронам": министру Милованову угрожают расправой
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассказал об угрозах в свой адрес
Субсидирование тарифов для населения за счет промышленности негативно влияет на экономику - Чех
Перекрестное субсидирование негативно влияет на экономику
Зеленский проверил новую трассу на Мариуполь
Владимир Зеленский ознакомился с результатом проделанного ремонта дороги