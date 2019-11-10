Главой партии "Слуга народа" стал Александр Сергеевич Корниенко. Об этом сообщили 10 ноября на съезде президентской партии.

Это украинский политик, который руководил предвыборным штабом политической партии "Слуга народа". Народный депутат Украины, первый замглавы фракции в Верховной Раде IX созыва.

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"Он опытный политтехнолог и будет заниматься партийным строительством. Это очень важно с точки зрения подготовки к местным выборам, чтобы не повторять ошибок, связанных с формированием депутатского корпуса. Теперь они будут работать более системно с точки зрения отбора кадров", - сообщил политолог Владимир Фесенко.