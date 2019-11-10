Судьба человека зачастую преподносит нам сюрпризы, иногда они приятные, а иногда ужасные. Это даже способно влиять на удачу представителя того или иного знака зодиака в любом деле. Известный астролог составила прогноз удачи на неделю.

И вот, тройка везунчиков этого периода:​

1. Близнецы

Представителей этого знака зодиака в данный период времени ждет сногсшибательный успех. Работа, семья и различные проблемы решаться сами собой. Не опускайте руки!

2. Козерог

Для представителей этого знака зодиака Вселенная подготовила прекрасный сюрприз. Счастье рядом.

3. Овен

Рожденным под этим знаком зодиака звезду сулят удачу и успех. Вы добьетесь всего, что запланировано.

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